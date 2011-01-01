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تقرير: رسالة ساخنة من حماس للوفد المصري في غزة حول الأسيرات في سجون الاحتلال

الأحد 19 ديسمبر 2021 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: رسالة ساخنة من حماس للوفد المصري في غزة حول الأسيرات في سجون الاحتلال



غزة / سما /

أفادت مصادر خاصة لقناة الميادين، مساء اليوم، بأن حماس نقلت رسالة ساخنة للوفد المصري في غزة حول الأسيرات في سجون الاحتلال. 

ولفتت المصادر الى أن المصريين نقلوا رد الاحتلال حول صفقة التبادل واستمرار تهرب تل أبيب منها.

وكانت وسائل اعلام عربية، ذكرت أن الوفد المصري تسلم ورقة من الجانب "الإسرائيلي" حول ملف الأسرى وإعادة إعمار غزة، مشيرة الى أن "إسرائيل" تتمسك بربط صفقة الأسرى بإعادة الإعمار وتتحفظ على مطالب حـ ـماس.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين أن الجريمة النكراء التي اقترفتها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسيرات خلال الأسبوع الماضي والتي بدأت تتكشف فصولها اليوم تمثل انتهاكا صارخا وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء.

وقال جبارين في تصريح صحفي :" إن انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات لن تمر دون حساب عاجلاً أم أجلاً".

كما شدد على أن حركة حماس لن تسمح بالاستفراد بالأسرى والأسيرات ولن يكونوا وحدهم في معركتهم ضد بطش السجان.

#حركة حماس #اسرائيل #صفقة تبادل الأسرى #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #المخابرات المصرية #مصر

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