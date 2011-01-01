  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يقرر تغيير لوائح إطلاق النار تجاه الفلسطينيين بالضفة

الأحد 19 ديسمبر 2021 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يقرر تغيير لوائح إطلاق النار تجاه الفلسطينيين بالضفة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قرر تغيير لوائح فتح إطلاق النار تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحسب القناة، فإنه تقرر السماح للجنود الإسرائيليين بإطلاق النار على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة حتى بعد فرارهم من المنطقة التي يتمركزون فيها، وطالما بقوا في محيط التواصل البصري للجنود.

وهذه التعليمات تعني قتل مزيد من الشبان الفلسطينيين بحجة رشق الحجارة والزجاجات الحارقة.

وكانت عوائل قتلى إسرائيليين تظاهروا في الآونة الأخيرة بالقدس للمطالبة بتغيير لوائح إطلاق النار.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #تعليمات اطلاق النار #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

ينتمون للجهاد الاسلامي .. من هم منفذي عملية نابلس وماذا قالت والدتهما ؟

صور: جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية اطلاق النار قرب حومش شمال نابلس

تقاصيل لقاء مصري اسرائيلي بشأن غزة: تل أبيب تتمسك بربط صفقة الأسرى بإعادة الإعمار

ماذا يحدث إذا تعرضت تل أبيب لقصف نووي؟

لاعب سعودي يطمس علم إسرائيل بمباراة استعراضية بقطر

وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة..

بينيت أشرف بنفسه على العملية.. من هي الوحدة التي شاركت في البحث عن منفذي عملية حومش؟

الأخبار الرئيسية

تقرير: رسالة ساخنة من حماس للوفد المصري في غزة حول الأسيرات في سجون الاحتلال

الوفد المصري

3 ملفات مهمة محور النقاش.. تفاصيل اجتماع الوفد الأمني المصري مع الفصائل في غزة

نادي الاسير : ما يجري مع الأسيرات هو الأخطر منذ سنوات.. قطع للكهرباء ونزع للحجاب

جبارين

حماس: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء وانتهاكاته بحق الأسيرات لن تمر دون حساب

مستوطنون

هآرتس: سرقوا أرضه واختطفوه وعلقوه على الشجرة وأحرقوا قدميه.. وقالوا: فلسطيني إرهابي

الاتصالات الفلسطينية