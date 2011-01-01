قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يقرر تغيير لوائح إطلاق النار تجاه الفلسطينيين بالضفة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قرر تغيير لوائح فتح إطلاق النار تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحسب القناة، فإنه تقرر السماح للجنود الإسرائيليين بإطلاق النار على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة حتى بعد فرارهم من المنطقة التي يتمركزون فيها، وطالما بقوا في محيط التواصل البصري للجنود.

وهذه التعليمات تعني قتل مزيد من الشبان الفلسطينيين بحجة رشق الحجارة والزجاجات الحارقة.

وكانت عوائل قتلى إسرائيليين تظاهروا في الآونة الأخيرة بالقدس للمطالبة بتغيير لوائح إطلاق النار.