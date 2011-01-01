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3 ملفات مهمة محور النقاش.. تفاصيل اجتماع الوفد الأمني المصري مع الفصائل في غزة

الأحد 19 ديسمبر 2021 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 ملفات مهمة محور النقاش.. تفاصيل اجتماع الوفد الأمني المصري مع الفصائل في غزة



غزة / سما /

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الأحد، أن الوفد الأمني المصري التقى قيادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية في قطاع غزة.

وقالت المصادر الفلسطينية لقناة الغد إن “الوفد الأمني المصري سيبقى ليوم غد الإثنين في غزة لمتابعة بعض المشاريع”.

وأوضحت أن الاجتماعات بحثت 3 ملفات وهي إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي في الحرب الأخيرة على غزة، والمصالحة  الفلسطينية، وإجراءات كسر الحصار عن القطاع.

وشددت المصادر أن مصر مهتمة ومعنية بإنجاز ملف إعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى الاستمرار في بذل كل الجهود من أجل إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.

ووصل بعد عصر اليوم وفد أمني مصري، وآخر إعلامي، وهندسي، إلى قطاع غزة، في إطار مواصلة القاهرة لدورها المتمثل في الوساطة ومن جديد في ملف إعمار القطاع بعد العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/ أيار الماضي.

ووصل الوفد الأمني عبر حاجز بيت حانون “إيرز” شمال قطاع غزة، في حين وصل الوفد الهندسي والإعلامي عبر معبر رفح جنوب القطاع لمتابعة المشاريع التي أعلن عن بدء المرحلة الثانية منها.

#مصر #المخابرات المصرية #الفصائل الفلسطينية #الجهاد الاسلامي #حركة حماس #الجبهة الشعبية #قطاع غزة

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