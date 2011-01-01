مسؤول امريكي: أمن اسرائيل هام جدا لبايدن والادارة تعمل لتوسيع دائرة اتفاقيات أبراهام

القدس المحتلة / سما /

افادت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية نقلا عن مسؤول في الادارة الامريكية قال ان الرئيس الامريكي جو بايدن يبدي اهتماما خاصا بما يجري في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويتابع عن كثب التطورات في المنطقة، وشدد على ان ادارة بايدن مستمرة على توسيع دائرة الدول الموقعة على الاتفاقيات الابراهيمية.

هذا المسؤول الامريكي اشار الى أن سياسة الادارة الامريكية بالنسبة لاسرائيل انعكست في تصريحات بايدن خلال التصعيد الاخير في قطاع غزة وقال :"لو لم تكن اسرائيل موجودة، كان لا بد من اختراعها" واضاف "امن اسرائيل هو ايضا أمن الولايات المتحدة".

وأشار الى انه توجد لاسرائيل أهمية مركزية في سياسات الولايات المتحدة بالمنطقة وقال :"اسرائيل بالمركز، ايضا ان نجحت ادارة بايدن باستئناف العلاقات مع الفلسطينيين، ارسينا اسسا ستستمر، وبايدن ملتزم جدا بحل الدولتين للصراع الاسرائيلي-الفلسطيني، أمن اسرائيل هو مركب مركزي في سياسة الولايات المتحدة بالشرق الاوسط".

وقال ان الولايات المتحدة تعمل باستمرار على تعزيز الاتفاقيات الابراهيمية وتوسيع دائرة الدول المشاركة بها وشدد :"نحن مركزون في هذا كثيرا".

واضاف المسؤول الامريكي وقال بأن سياسة الولايات المتحدة تجاه مصر والاردن تتأثر من علاقات اسرائيل مع هذه الدول. العلاقات مع الاردن رجعت الى عهدها بعد استبدال السلطة في اسرائيل وتشكيل حكومة بينيت-لابيد. الولايات المتحدة ترغب بتشجيع هذه العلاقات.

وبحسب تقديره،العام الحالي في سوريا كان "أحد أهدأ الاعوام منذ اندلاع الحرب الاهلية" على الرغم من حدوث زيادة بعدد المقاتلين الاجانب في سوريا، وأشار الى انه بالاضافة الى المشاورات مع اسرائيل، للولايات المتحدة توجد قنوات مباشرة مع روسيا حول الوضع في سوريا.

وبشأن الاتفاق النووي مع ايران قال ان الولايات المتحدة تعرض العودة اليه واضعة باعتبارها أمن اسرائيل وقال :"ايران ليست فقط مشكلة الولايات المتحدة واسرائيل، هي مشكلة دولية" واضاف "وضع البرنامج النووي الايراني مقلق".

وقال المسؤول الامريكي ان الادارة الامريكية لا زالت ملتزمة باستكمال صفقة بيع طائرات F35 لدولة الامارات، رغم الصعوبات بالمفاوضات شروط البيع. في هذه الشروط تم الاخذ بعين الاعتبار التفوق العسكري-التكنلوجي الاسرائيلي، وفقا لقرارات المشرعين الامريكيين.