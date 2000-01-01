"المرور" بغزة تعلن إعادة فتح محيط برج الجوهرة جزئياً

غزة / سما /

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، أنه تم إعادة فتح شارعي الجلاء والوحدة، محيط برج الجوهرة، بشكل جزئي، وذلك من عدة جوانب.



وأشارت الإدارة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، إلى أن مفترق شركة جوال حتى مفترق أبو أيوب الأنصاري السايد الشرقي، يعمل بشكل اعتيادي للقادمين من الجنوب باتجاه الشمال.



وأكدت أنه من مفترق ضبيط حتى مفترق شركة جوال يعمل بشكل اعتيادي لكلا الاتجاهين لافتة في الوقت ذاته إلى أنه من مفترق الوحدة 2000 "برج شوا وحصري" حتى مفترق ضبيط السايد الجنوبي يعمل بشكل اعتيادي للقادمين من الغرب باتجاه الشرق.



وقالت: "من مفترق ضبيط حتى مفترق المحاكم يعمل بشكل طبيعي لكلا الاتجاهين، فيما يستمر إغلاق شارع الجلاء من مفترق ضبيط حتى مفترق أبو أيوب الأنصاري "السايد الغربي".



وتابعت: "استمرار إغلاق شارع الوحدة من مفترق ضبيط حتى مفترق الوحدة 2000 السايد الشمالي".

