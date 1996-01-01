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سفارة فلسطين لدى مصر تقيم بيت عزاء للفقيد الوطني محمد القدوة

الأحد 19 ديسمبر 2021 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارة فلسطين لدى مصر تقيم بيت عزاء للفقيد الوطني محمد القدوة



القاهرة /سما/

 أقامت سفارة دولة فلسطين لدى مصر، بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، بيت عزاء للراحل المناضل الوطني محمد القدوة، محافظ غزة الأسبق، الذي وافته المنية في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان في استقبال المعزين سفير دولة فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح وأبناء الفقيد وزوجته، حيث أمّ بيت العزاء أبناء الجالية الفلسطينية في مصر وممثلو المؤسسات الشعبية الفلسطينية ومستشارو وكوادر سفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ونقل السفير اللوح خالص تعازي الرئيس محمود عباس لأسرة الفقيد وعموم الشعب الفلسطيني، وقد أرسل سيادته إكليلا من الزهور.

يذكر أن الراحل محمد القدوة سياسي ووزير سابق، وكان أول محافظ لمحافظة غزة بين عامي (1996 و2014)، وكان رئيسا للغرفة التجارية في قطاع غزة، ومستشارا للرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات.

#السفارة الفلسطينية #مصر #الرئيس عباس

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