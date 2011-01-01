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بينيت يوصي بالعمل عن بُعد: "المتحورة أوميكرون تنتشر بسرعة فائقة"

الأحد 19 ديسمبر 2021 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يوصي بالعمل عن بُعد: "المتحورة أوميكرون تنتشر بسرعة فائقة"



القدس المحتلة / سما /

أوصى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، المشغلين، بالانتقال إلى نظام العمل عن بُعد، والمحافظة على التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، معلنا أن البلاد تشهد "موجة خامسة من تفشي الفيروس"، محذرا من أن "الوقت ينفد".

وشدد بينيت، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، على أن "المتحورة أوميكرون وصل إلى البلاد وهي تنتشر سريعا للغاية، وتجعلنا نقول بشكل قاطع إن الموجة الخامسة من كورونا قد بدأت بالفعل"، مشيرا إلى أن هدف حكومته في هذه المرحلة، هي تجاوز الموجة الحالية "مع مواصلة الأنشطة الاقتصادية والتجارية بقدر ما نستطيع".

وفي وقت سابق، اليوم، أوعز بينيت للوزارات، بالاستعداد لتقليص حجم العمل من المكاتب في المؤسسات الحكومية بنسبة 50%، وإتاحة العمل عن بُعد ومن المنازل، وذلك في مسعى للحد من انتشار متحورة أوميكرون.

وفي السياق تقرر وقف الزيارات للكنيست حتى اشعار آخر بسبب احتمال اصابة نواب ومستخدمين في المجلس التشريعي باوميكرون، ومن بين الاجراءات المتخذة اغلاق غرفة اللياقة البدنية والزام اعضاء الكنيست الملزمين بالخضوع للحجر بالتصويت من مدرج الضيوف.

#الحكومة الإسرائيلية #نفتالي بينت #اسرائيل #فيروس كورونا #متحور أوميكرون

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