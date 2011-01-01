الرئيس يهنئ نظيره الجزائري بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس العرب

رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، بفوز منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس العرب لكرة القدم.

وقال الرئيس في برقية التهنئة: "يسرنا والمنتخب الجزائري المخضرم يتوج بلقب بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر، أن نرفع لفخامتكم ومن خلالكم لإدارة ولاعبي المنتخب الأعزاء وللشعب الجزائري الشقيق كافة، باسم دولة وشعب فلسطين، وباسمي شخصيا، أحر التهاني القلبية وأجل التبريكات الأخوية، سائلا الله أن يوفقكم لتحقيق المزيد مما تصبون وشعبكم إليه من أهداف وتطلعات، وباستمرار النجاح في المجالات كافة".

وكان منتخب الجزائر قد توّج مساء أمس، ولأول مرة في تاريخه، بلقب بطولة كأس العرب، بفوزه في اللقاء الختامي على منتخب تونس بهدفين نظيفين.