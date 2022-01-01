انطلاق مسيرة قافلة الميلاد في بيت جالا وبيت لحم وبيت ساحور

بيت لحم / سما /

احتفل أهالي مدن بيت جالا وبيت لحم وبيت ساحور، مساء الأحد، بانطلاق الجولة الأولى لقافلة الميلاد لهذا العام، التي تنظمها شركة “ميديا بلس” برعاية اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، وسط حضور لافت وحاشد من المواطنين، وأغاني وترانيم الأعياد الميلادية المجيدة.

وحضر احتفال إطلاق القافلة الدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، ومحافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، ورئيس بلدية بيت جالا نقولا خميس، ورئيس بلدية بيت ساحور جهاد خير، ونائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، وقائد منطقة بيت لحم العميد ناظر عمر، وقائد شرطة المحافظة العميد طارق الحاج، وممثلي المؤسسات والفعاليات الوطنية في بيت جالا، وقادة الأجهزة الأمنية والفرق الكشفية، وحشد كبير من المواطنين.

وألقى الدكتور خوري، كلمة بهذه المناسبة، نقل فيها تحيات الرئيس محمود عباد للمحتفلين، مؤكدا ان الاحتفال بانطلاق قافلة الميلاد جزء لا يتجزأ من نشاطات اللجنة الرئاسية في كل المدن الفلسطينية، واحتفالات أهالي المحافظة بأعياد الميلاد المجيدة.وقال ان اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس لها مهمتين الأولى داخلية تتعلق بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ومؤسساتهم، بهدف تعزيز وتمكين الوجود المسيحي في فلسطين، والمهمة الثانية تهدف إلى التواصل مع الكنائس المسيحية في العالم، ودعم الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس.

وكانت السفيرة أميرة حنانيا مدير عام اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، التي أدارت عرافة الحفل حيت أهالي بيت جالا، وأبناء شعبنا الفلسطيني في القدس، وفي كل محافظات الوطن الذين يواجهون اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال. كما قدمت خلال الاحتفال فقرات غنائية وترانيم ميلادية، قدمها كل من الفنانين والفنانات عبير صنصور، صابرين كمال، لينا الصليبي، وميلاد فتولة.

واثر انتهاء الاحتفال، انطلقت قافلة الميلاد، من أمام فندق انجلز، في مدينة بيت جالا، مرورا بشارع السهل، وباب الزقاق، وشارع القدس – الخليل، وشارع المهد، ومفرق ارارات في بيت ساحور ، وصولا الى حقل الرعاة في المدينة، وذلك وسط حضور ألاف المواطنين، وبمشاركة العديد من العربات التقليدية المزينة بزينة وتراث التاريخ الميلادي في بيت لحم وفلسطين.