الداخلية بغزة تعتمد خطتها التشغيلية للعام القادم 2022

غزة / سما /

اعتمد مجلس أركان وزارة الداخلية والأمن الوطني صباح اليوم الأحد الخطة التشغيلية الخاصة بالوزارة للعام القادم 2022م، والمنبثقة عن الإطار الاستراتيجي 2022-2024م الخاص بالوزارة.

وحضر اعتماد الخطة، أعضاء مجلس أركان الوزارة، برئاسة اللواء ناصر مصلح وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وجاء اعتماد الخطة التشغيلية بعد اجتماع مع مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير العميد طارق العيسوي، حيث تم خلال الاجتماع الوقوف عند أهم النقاط التي تم الاستناد عليها عند إعداد الخطة، إضافة لمناقشة أهم الفرص والتحديات التي قد تواجه الوزارة عند تطبيقها على أرض الواقع.

من جانبه؛ أعرب اللواء مصلح رضاه عن الخطة التشغيلية؛ مشيرًا إلى أنها جاءت بما يتناسب مع طبيعة عمل والوزارة، الأمر الذي سيساهم في تحسين خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين.

بدوره؛ أوضح العميد طارق العيسوي أن عملية إعداد الخطة التشغيلية للوزارة جاءت عبر سلسلة من العمليات المنهجية المدروسة بدقة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير بخروجها بالشكل الذي هي عليه الآن.

وأكد أن الإدارة العامة للتخطيط ستقديم كل ما من شأنه أن يطور هذه الخطة كي تحقق أهداف الوزارة وتطلعاتها.