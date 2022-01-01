جبارين: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء وانتهاكاته بحق الأسيرات لن تمر دون حساب

رام الله / سما /

أكد مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين أن الجريمة النكراء التي اقترفتها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسيرات خلال الأسبوع الماضي والتي بدأت تتكشف فصولها اليوم تمثل انتهاكا صارخا وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء.

وقال جبارين في تصريح صحفي :" إن انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات لن تمر دون حساب عاجلاً أم أجلاً".

كما شدد على أن حركة حماس لن تسمح بالاستفراد بالأسرى والأسيرات ولن يكونوا وحدهم في معركتهم ضد بطش السجان.

يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس غلق باب الحوار مع إدارة سجون الاحتلال بعد الاعتداء السافر على الأسيرات في سجن الدامون.

وقالت الهيئة إنها في حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرار المناسب للرد على هذه الجريمة النكراء.

يشار الى أن الاحتلال كثف من عدوانه بحق الأسيرات في السجون بعزل الأسيرتين مرح بكير بزنازين الجلمة، وشروق دويات بزنازين جلبوع.

كما اعتدى بوحشية على احدى الأسيرات لدرجة الإغماء، في حين اعتدى على أخريات بإزالة حجابهن وقمعهن وسحلهن من الرقبة.