  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جبارين: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء وانتهاكاته بحق الأسيرات لن تمر دون حساب

الأحد 19 ديسمبر 2021 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
جبارين: الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء وانتهاكاته بحق الأسيرات لن تمر دون حساب



رام الله / سما /

أكد مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين أن الجريمة النكراء التي اقترفتها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسيرات خلال الأسبوع الماضي والتي بدأت تتكشف فصولها اليوم تمثل انتهاكا صارخا وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء.

وقال جبارين في تصريح صحفي :" إن انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات لن تمر دون حساب عاجلاً أم أجلاً".

كما شدد على أن حركة حماس لن تسمح بالاستفراد بالأسرى والأسيرات ولن يكونوا وحدهم في معركتهم ضد بطش السجان.

يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس غلق باب الحوار مع إدارة سجون الاحتلال بعد الاعتداء السافر على الأسيرات في سجن الدامون.

وقالت الهيئة إنها في حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرار المناسب للرد على هذه الجريمة النكراء.

يشار الى أن الاحتلال كثف من عدوانه بحق الأسيرات في السجون بعزل الأسيرتين مرح بكير بزنازين الجلمة، وشروق دويات بزنازين جلبوع.

كما اعتدى بوحشية على احدى الأسيرات لدرجة الإغماء، في حين اعتدى على أخريات بإزالة حجابهن وقمعهن وسحلهن من الرقبة.

#حركة حماس #زاهر جبارين #الاسيرات الفلسطينيات #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

ينتمون للجهاد الاسلامي .. من هم منفذي عملية نابلس وماذا قالت والدتهما ؟

جنرال إسرائيلي يكشف السيناريو "الأكثر رعبا" على إسرائيل في حال دخولها حرب مقبلة

صور: جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية اطلاق النار قرب حومش شمال نابلس

لاعب سعودي يطمس علم إسرائيل بمباراة استعراضية بقطر

وفاة الفنان الأردني غسان المشيني

وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة..

بينيت أشرف بنفسه على العملية.. من هي الوحدة التي شاركت في البحث عن منفذي عملية حومش؟

الأخبار الرئيسية

الجهاد تحذر إسرائيل: لدينا مفاتيح التوقيت في الرد على الاعتداءات.. ونرفض تضييع الوقت مع الوسطاء

22

ماذا يحدث إذا تعرضت تل أبيب لقصف نووي؟

تقاصيل لقاء مصري اسرائيلي بشأن غزة: تل أبيب تتمسك بربط صفقة الأسرى بإعادة الإعمار

حماس

صحفي إسرائيلي يتحدث عن تعاظم قوة حماس وسيناريوهات الحرب القادمة

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و342 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

الاتصالات الفلسطينية