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غنيم: نسعى لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي ضمن خططنا التطويرية

الأحد 19 ديسمبر 2021 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم: نسعى لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي ضمن خططنا التطويرية



رام الله / سما /

التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه، الأحد، رئيس وأعضاء بلدية العبيدية لبحث مشكلة الصرف الصحي في البلدة والآثار السلبية لاستخدان الحفر الامتصاصية، وما تسببه من مكاره صحية ومشاكل بيئية واجتماعية، اضافة الى تدفق المياه العادمة من مناطق القدس والمستوطنات المحيطة في اراضي البلدة وبحث الحلول لتحسين خدمات الصرف الصحي والحد من هذه المشكلة والتغلب على اثارها السلبية على صحة المواطنين وعلى البيئة والاراضي الزراعية.

وأكد المهندس غنيم، في هذا الجانب ان سلطة المياه تسعى لحل هذه المشكلة بشكل شمولي وتعمل على إعداد الدراسات اللازمة لانشاء نظام صرف صحي متكامل في المنطقة، والتي تأتي منسجمة مع خطتها لتطوير قطاع الصرف الصحي بشكل عام، منوها ان هذه المشاريع تتطلب توفير مبالغ مالية كبيرة ومخططات هندسية وموافقات بيئية.

#سلطة المياه #مازن غنيم

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