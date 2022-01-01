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الاحتلال يدعي محاولة تنفيذ عملية في القدس ويستنفر قواته

الأحد 19 ديسمبر 2021 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يدعي محاولة تنفيذ عملية في القدس ويستنفر قواته



القدس المحتلة / سما /

ادعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، مساء اليوم، الأحد، أن شابا فلسطينيا حاول تنفيذ عملية هجومية في منطقة المصرارة قرب باب العامود في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال استنفر قواته في القدس وباشرت تفتيشا واسعا في المنطقة بحثا عن "المشتبه به"؛ وأكدت شرطة الاحتلال عدم وقوع إصابات؛ في حين لم يحدد البيان طبيعة العملية المزعومة.

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا في ساحة باب العامود واعتدت عليه بالضرب، بحسب ما أفادت محلية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أوقفت حركة المرور في المنطقة، وعطلت عمل القطار الخفيف لوقت وجيز، قبل أن تعيده إلى الخدمة.

وبحسب التقارير التي وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن مستوطنا اتصل هاتفيا بمركز شرطة الاحتلال في القدس وقدم بلاغا ادعى فيه أنه تعرض لمحاولة طعن.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") أن "شابا فلسطينيا استل سكينا وحاول طعن مستوطن، إلا أنه لم ينجح في إصابته، وفر هاربا من المكان".

وعلى صلة، حاصرت المخابرات الإسرائيلية فندق "الأمبسادور" في القدس، ومنعت تنظيم فعالية دعا إليها "بنك القدس" بمشاركة رجال أعمال مقدسيين، بقرار من وزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال، عومير بار-ليف.            عرب 48

#عملية طعن #اسرائيل #السلطات الإسرائيلية #اعتقال مقدسي

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