الاحتلال يدعي محاولة تنفيذ عملية في القدس ويستنفر قواته

القدس المحتلة / سما /

ادعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، مساء اليوم، الأحد، أن شابا فلسطينيا حاول تنفيذ عملية هجومية في منطقة المصرارة قرب باب العامود في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال استنفر قواته في القدس وباشرت تفتيشا واسعا في المنطقة بحثا عن "المشتبه به"؛ وأكدت شرطة الاحتلال عدم وقوع إصابات؛ في حين لم يحدد البيان طبيعة العملية المزعومة.

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا في ساحة باب العامود واعتدت عليه بالضرب، بحسب ما أفادت محلية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أوقفت حركة المرور في المنطقة، وعطلت عمل القطار الخفيف لوقت وجيز، قبل أن تعيده إلى الخدمة.

وبحسب التقارير التي وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن مستوطنا اتصل هاتفيا بمركز شرطة الاحتلال في القدس وقدم بلاغا ادعى فيه أنه تعرض لمحاولة طعن.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") أن "شابا فلسطينيا استل سكينا وحاول طعن مستوطن، إلا أنه لم ينجح في إصابته، وفر هاربا من المكان".

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