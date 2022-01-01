بحجة رعايته من السلطة - منع "عشاء عمل" لبنك القدس في المدينة

القدس المحتلة / سما /

بقرار من وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، منعت المخابرات الاسرائيلية "عشاء عمل"، دعا اليه بنك القدس، في فندق الامباسدور، في المدينة، بحجة تنظميه من السلطة الفلسطينية.

واقتحمت مخابرات وقوات الاحتلال فندق الامباسدور، بالتزامن مع موعد اللقاء، وقامت قوة بالتمركز على مدخل الفندق فيما داهمت فرقة ثانية القاعة الداخلية واغلقتها، ثم وضعت قرار المنع الموقع من "وزير الأمن الداخلي"،.

واحتجزت المخابرات كافة الحضور في القاعة، وأخضعت البعض للتحقيق الميداني، ثم أجبرتهم على المغادرة، مهددة بإغلاق الفندق في حال البقاء.

فيما تواصل المخابرات احتجاز بعض من المنظمين والمشاركين داخل القاعة.

وجاء في قرار المنع:" أن الفعالية هي برعاية وتمويل من السلطة الفلسطينية، دون تصريح خطي، كما ينص بند 3 "أ" حسب قانون تطبيق الوسط بشأن الضفة وقطاع غزة "تحديد النشاطات".