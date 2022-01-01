الجهاد تحذر إسرائيل: لدينا مفاتيح التوقيت في الرد على الاعتداءات.. ونرفض تضييع الوقت مع الوسطاء

غزة / سما /

رحّب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي محمد شلّح بأي عملية بطولية في الضفة، أياً كان المسؤول عنها، مشيراً إلى أن اعتقالات الاحتلال الوحشية تعكس التخبط الذي يواجهه.

وأوضح شلّح في حديثه للميادين، أن "ممارسات الاحتلال لن تعيق المقاومة"، داعياً إلى "تسخين المواجهة معه في كل الساحات".

كما لفت شلّح إلى أن الاجتماع مع حماس بالأمس بحث في إجراء مناورة مشتركة إعداداً للرد على الاحتلال.

كذلك قال "نحن على أتم الجاهزية لإجراء مناورة "الركن الشديد 2"، ونحن وجميع فصائل المقاومة جاهزون للاشتباك مع الاحتلال رداً على ممارساته".

ووفق شلّح، "كلما تمادى العدو في ارتكاب جرائمه مع مستوطنيه فإن المعركة ستبقى مفتوحة وشاملة"، وإن "الاحتلال يستطيع بدء أي معركة لكنه لن يتمكن من إنهائها، وفي يدنا زمام الأمور".

وتابع شلّح قائلاً "لدينا مفاتيح التوقيت في الرد على اعتداءات الاحتلال"، مضيفاً "إن لم تأت الوساطات بشيء جديد فنحن نرفض تضييع الوقت، ولن نبيع دماء شهدائنا مقابل تسهيلات".