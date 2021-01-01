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الأمير علي والرجوب يتفقان على تنظيم بطولة القدس والكرامة للأندية

الأحد 19 ديسمبر 2021 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمير علي والرجوب يتفقان على تنظيم بطولة القدس والكرامة للأندية



رام الله / سما /

أعلن رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، عن تنظيم بطولة القدس والكرامة للأندية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان، على أن تقام البطولة في النصف الثاني من شهر آذار/ مارس 2022 خلال فترة توقف الدوري في كل من الأردن وفلسطين، وبمشاركة ستة أندية فلسطينية وأردنية، من أندية النخبة.

وأكد الأمير علي أن البطولة تشكل تأكيدا على الدعم الأردني لفلسطين في كافة المحافل الدولية، وتأكيدا على حق الشعب الفلسطيني بممارسة الرياضة على أرضه دون أي مضايقات من الاحتلال.

من جانبه، قال الرجوب إن تنظيم هذه البطولة يعد تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وأنها تشكل انعكاسا للإيمان الأردني بضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه السياسية الكاملة بما فيها حق ممارسة الرياضة على أرضه.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة من الأردن: بطل الدوري الأردني للموسم السابق نادي الرمثا، ووصيف الدوري الأردني نادي الوحدات، وبطل كأس الأردن نادي الفيصلي، في حين يشارك من فلسطين: نادي شباب الخليل بطل الموسم السابق في المحافظات الشمالية، وشباب رفح بطل الدوري في المحافظات الجنوبية، إضافة لنادٍ من القدس على أن يكون النادي المتصدر للائحة الترتيب في دوري المحترفين للموسم الحالي وبذلك يكون نادي جبل المكبر.

كما تم الاتفاق على أن تقام البطولة على ملاعب: استاد الشهيد فيصل الحسيني، واستاد هواري بومدين في مدينة دورا، واستاد الجامعة الأمريكية في مدينة جنين.

وستقام البطولة بنظام المجموعات، بحيث تقسم الفرق المشاركة إلى مجموعتين كل مجموعة تضم ثلاثة فرق، ومن ثم يصعد البطل والوصيف من كل مجموعة إلى الدور الثاني، على أن يتم الإعلان قريبا عن كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالبطولة.

#الاتحاد الأردني لكرة القدم #الأمير علي بن الحسين #الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم #جبريل الرجوب

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