الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 20 دونما غرب سلفيت

سلفيت /سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالاستيلاء على 20 دونما في منطقة خلة حسان شمال بلدة بديا غرب سلفيت، بحجة أنها "أملاك دولة".

وأدان محافظ سلفيت عبد الله كميل، ممارسات الاحتلال في منطقة خلة حسان، مشيرا الى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية المتمثلة بإخطارات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وتدمير سبل العيش الفلسطينية، تخدم غرضا واحدا وهو الحفاظ على مشروع الاستيطان الاستعماري على حساب الفلسطينيين، داعيا أبناء محافظة سلفيت إلى تعزيز تواجدهم الدائم على أراضيهم والوقوف ضد الهجمة المسعورة من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين.

وطالب كميل المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها، مشددا على أن صمت العالم يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.