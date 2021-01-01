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انطلاق اجتماعات البرلمان العربي في مجلس النواب الأردني

الأحد 19 ديسمبر 2021 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق اجتماعات البرلمان العربي في مجلس النواب الأردني



عمان /سما/

 افتتحت في مجلس النواب الأردني،  اليوم الأحد، اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء، والتي تستمر حتى الخميس المقبل.

ودعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إلى دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بما يضمن الأمن القومي العربي والحفاظ على مقدراته في الدفاع عن القضية الفلسطينية والأماكن المقدسة بالقدس.

وقال: "نحن في البرلمان العربي حريصون على توحيد الجهود الدبلوماسية العربية تجاه القضية المركزية بعيدا عن التجاذبات"، مطالبا "بدعم الجهود الأردنية لدعم الأشقاء في فلسطين".

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي: "إن فلسطين ستكون في صلب المواضيع التي سيناقشها البرلمانيون العرب لما تشكله من أهمية قصوى في ظل الاستهداف المتواصل لمقدسات الأمة".

وأضاف "أن اهتمام البرلمان العربي بقضية العرب المركزية لم ينقطع؛ وستبقى مركزيتها حاضرة رغم محاولات تغييبها عن المحافل الدولية، وأن البرلمانات العربية أعادت فرضها من جديد".

من جهته، قال نائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان العربي عزام الأحمد، إن لجنة فلسطين هي أهم لجنة في البرلمان العربي وتتشكل من رؤساء البرلمان، ويرأسها رئيس البرلمان العربي، مشيرا إلى أن اللجنة شرعت بنقاش وسيلة دعم شعبية لفلسطين.

وأضاف أن القضية الفلسطينية هي بند ثابت على جدول أعمال البرلمان العربي، وأعضاء اللجنة أكدوا وقوفهم بقوة إلى جانب نضال شعبنا وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بمبادرة السلام العربية نصا وروحا وتسلسلا.

#مجلس النواب الأردني #البرلمان العربي

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