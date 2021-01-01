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أوميكرون... بينيت يوجه بالاستعداد لتقليص طاقة العمل في الوزارات الحكومية إلى 50%

الأحد 19 ديسمبر 2021 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوميكرون... بينيت يوجه بالاستعداد لتقليص طاقة العمل في الوزارات الحكومية إلى 50%



القدس المحتلة / سما /

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالاستعداد لتقليص طاقة العمل في الوزارات الحكومية إلى 50%، وإحالة باقي الموظفين للعمل من المنزل على خلفية تفشي متحور أوميكرون، وفق إعلام عبري رسمي.

وأفادت قناة "كان" الرسمية بأن بينيت "وجه بالاستعداد لتقليص حجم العمل في الوزارات الحكومية إلى 50%، ونقل باقي الموظفين للعمل من المنزل"، لافتة إلى أن الوزراء سيصوتون على القرار عبر الهاتف.

وأوضحت القناة أن بينيت سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد، يتطرق فيه إلى التدابير الجديدة لمكافحة تفشي أوميكرون.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته اليوم إن الموجة الخامسة من فيروس كورونا وصلت إسرائيل داعيا جميع مواطنيه إلى الاستعداد.

ومن المتوقع أن يعلن بينيت عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، خاصة بالمراكز التجارية ومراكز التسوق في إسرائيل، سيتم من خلالها فرض عقوبات مغلظة على من يخالفها، فضلا عن احتمال مناقشة الحكومة الإسرائيلية لقائمة الدول الحمراء، بحسب ما أفاد موقع "واللا" العبري.

وتشهد إسرائيل زيادة يومية في عدد الإصابات بمتحور أوميكرون الأكثر عدوى. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عصر اليوم الأحد، تسجيل 40 إصابة بالمتحور، لتصل إجمالي الإصابات به إلى 175، بالإصافة إلى أن هناك اشتباه كبير في إصابة 380 حالة إضافية.

وأوضحت الوزارة أنه تم التحقق من أن 113 مصابا بأوميكرون عادوا مؤخرا من دول أجنبية مثل إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
ومن بين المصابين بأوميكرون في إسرائيل 122 تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، صادقت لجنة الدستور في الكنيست على توصيات وزارة الصحة بإدراج أيرلندا والنرويج وإسبانيا وفنلندا وفرنسا والسويد والإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول الحمراء، بينما يتوقع أن تنضم الولايات المتحدة إلى القائمة ذاتها بعد التحقق من إصابة 17 شخصا بعد عودتهم منها.

وكانت إسرائيل قد أدرجت ما يزيد عن 50 دولة معظمها من القارة الإفريقية على لائحة الدول الحمراء، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.
 

#اسرائيل #نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية #متحور أوميكرون #فيروس كورونا

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