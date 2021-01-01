الإمارات: منع غير المطعمين ضد كورونا من دخول جميع الجهات الحكومية

ابو ظبي /سما/ وام

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، عن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية والتي ستقتصر على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، سيسمح بدخول تلك الجهات للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح كوفيد-19 معتمد في الدولة والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر مع استمرارية إجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوما وذلك لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في التطبيق.

وسيتم أيضا السماح لأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم بدخول تلك الجهات والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر في حال إجرائهم فحص مخبري PCR كل 7 أيام.

وكذلك الأطفال من هم دون الـ 16 عاما الذين لا يتطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية.

ولم يتم السماح بالدخول للدوائر الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين غير الحاصلين على لقاح كوفيد-19، أو الأشخاص الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الرمادي نظراً لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم.

وذكرت الوكالة أن القرار سيدخل حيث التنفيذ بداية من 3 يناير 2022.

كما ناشدت وزارة الصحة الإماراتية بضرورة الحصول على الجرعات المعززة حسب البروتوكول الوطني المعتمد للقاحات، لضمان رفع المناعة المجتمعية في ظل انتشار المتحورات لفيروس كورونا.

