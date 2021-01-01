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حماس تدين تنكيل الاحتلال بالأسيرات الفلسطينيات

الأحد 19 ديسمبر 2021 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين تنكيل الاحتلال بالأسيرات الفلسطينيات



غزة / سما /

أدانت حركة المقاومة الإسلامية " حماس "، استمرار تنكيل إدارة مصلحة سجون الاحتلال، بالأسيرات الفلسطينيات، مبينةً بأنها جريمة تضاف إلى سجل جرائمه وانتهاكاته بحق الأسرى.

وقال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن هذه الانتهاكات تستدعي من كل قوى شعبنا ومكوناته، تشكيل حالة إسناد فاعلة وقوية لحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومواصلة المشوار النضالي والكفاحي، وبكل الأشكال والأدوات للضغط على الاحتلال وإجباره على إنهاء هذه المعاناة.

وبين أن الأسرى لن يكونوا وحدهم في معركتهم مع إدارة سجون الاحتلال، ولن نسمح بالاستفراد بهم، وشعبنا وقواه الحية معهم وإلى جانبهم، محملاً إدارة السجون مسؤولية ما جرى وأي مكروه يصيب أسيراتنا وأسرانا.

وطالب برهوم المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت، والوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذا العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا وعلى الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته.

#حركة حماس #الاسيرات الفلسطينيات #السجون الاسرائيلية

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