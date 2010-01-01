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الاحتلال يحكم بالسجن 6 سنوات على فلسطيني من غزة

الأحد 19 ديسمبر 2021 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحكم بالسجن 6 سنوات على فلسطيني من غزة



غزة /سما/

حكمت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، بالسجن على عبدالله شاكر الدغمة (39 عامًا)، من سكان رفح جنوب قطاع غزة، بالسجن 6 سنوات.

واتهم الاحتلال "الدغمة"، بالمشاركة في عملية فدائية أدت لمقتل جنديين على حدود خانيونس عام 2010.

وكان “الشاباك” زعم في أغسطس/ آب من العام الماضي أنه اعتقل الدغمة لمسؤوليته عن العملية، مشيرًا حينها إلى أن الدغمة كان ناشطًا في كتائب الأقصى عام 2008، وخطط حينها للعملية. وفي مارس/ آذار 2010، اتفق الدغمة مع ناشط آخر، على ضم ناشط ثالث لتنفيذ الهجوم، وهو “بسام الدغمة” الذي استشهد في عملية لاحقة.

ووفقًا لمصادر محلية حينها، فإن الدغمة اعتقل بداية شهر يوليو/ تموز العام الماضي لدى مروره على حاجز بيت حانون “إيرز” متجهًا لأحد المستشفيات في الداخل للتبرع بالنخاع الشوكي لشقيقه المريض.

#محكمة الاحتلال #عبدالله شاكر الدغمة #الحكم على اسير #قطاع غزة

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