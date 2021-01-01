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الصحة الإسرائيلية: 40 إصابة جديدة بالمتحورة "أوميكرون"

الأحد 19 ديسمبر 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 40 إصابة جديدة بالمتحورة "أوميكرون"



القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تشخيص 40 إصابة مؤكدة جديدة بالمتحورة "أوميكرون"، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالمتحورة الجديدة من فيروس كورونا في إسرائيل إلى 175.

ولفتت الوزارة إلى أنّ هناك "اشتباهًا كبيرًا" في 380 إصابة محتملة أخرى بالمتحورة الجديدة، لم يتم الحصول على نتائج اختبار التسلسل الجيني بشأنها حتى الآن.

يأتي ذلك فيما شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أن موجة خامسة لتفشي كورونا، وصلت إلى البلاد؛ دعيا المواطنين إلى تلقي التطعيم باللقاح المضاد للفيروس.

ووصل عدد الإصابات بالمتحورة الجديدة إلى 175 حالة في إسرائيل، بينهم 113 شخصا عادوا من جنوب أفريقيا، وإنجلترا، وفرنسا، والولايات المتحدة، والإمارات، وهنغاريا، وإيطاليا، وناميبيا، تنزانيا، وألمانيا، والمغرب، وإسبانيا، وصربيا، وبلجيكا، وقبرص، وتركيا.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #متحور أوميكرون

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