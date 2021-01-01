القبض على 7 أشخاص مشتبه فيهم بقضيتي خطف بنابلس

نابلس /سما/

قبضت الشرطة اليوم على 7 أشخاص مشتبه فيهم بقضيتي خطف أشخاص ليلة أمس بنابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة وبعد تلقيها عدة بلاغات حول قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على مواطن في منطقة رفيديا واقتياده لجهة غير معلومة وبلاغات أخرى تفيد بالاعتداء على محل حلويات واقتياد احد المتواجدين فيه لمنطقة غير معلومة، على الفور باشرت الشرطة البحث والتحري وجمع الاستدلالات وحصرت الاشتباه ب7 أشخاص بقضيتي الخطف.

وأوضحت أنه وبسماع أقوال المشتبه فيهم أفادوا أنهم قاموا باحتجاز حرية الشخصين في القضيتين نتيجة خلافات بينهم.

وأكدت أنه تم التحفظ على المشتبه فيهم لحين إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا