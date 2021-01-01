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اختتام سلسلة ورش تدريبية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية حول الرابطة الثلاثية

الأحد 19 ديسمبر 2021 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختتام سلسلة ورش تدريبية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية حول الرابطة الثلاثية



رام الله /سما/

اختتمت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية سلسلة ورش تدريبية استهدفت ممثلين عن ‏المؤسسات الاعضاء في الشبكة من كلا الجنسين تركزت حول مفهوم الرابطة الثلاثية التي تمثل الانسانية، ‏والانمائية، والسلام في اطار اهدافها لتطوير قدرات المؤسسات، وتوسيع مساحة العمل التشاركي ووضع ‏خطط الاستجابة .‏

وقدم خلالها المدرب محمد خالد عرضا مفصلا لاهم القضايا التي من شأنها بناء وتطوير القدرات، وتعزيز ‏الترابط بين العناصر المختلفة من خلال الانتقال من المساعدة الانسانية لانهاء الاحتياج، وتحليل الترابط ‏بين اهم العناصر فيها، مستعرضا الفرق بين المساعدات الانسانية والاغاثات من جهة، والعمل على حل ‏القضايا بشكل منهجي ضمن خطة متوسطة او بعيدة المدى من جهة اخرى بعد دراسة الاحتياج، وتحديد ‏الاولويات والعمل ايضا على وقف التدهور باعتباره اولوية في بعض الاحيان مشيرا الى عملية التنسيق ‏والتعاون بين مختلف الاطراف لتحديد الاتجاهات، وبناء التوجهات التي من شانها المساهمة في توفير ‏فرص نجاح الخطط والبرامج بمختلف انواعها، مؤكدا اهمية اخذ خصوصية الواقع الذي يعيشه الشعب ‏الفلسطيني بما يحقق رؤية تنموية مغايرة، واحداث التغيير المرجو وفق متطلبات هذه الخصوصية .‏

واعتمد التدريب الذي عقد في قاعة الشبكة برام الله، واستمر خمسة ايام بمشاركة 20 متدربة ومتدرب من ‏المؤسسات والادارات ذات العلاقة فيها على التدريب التفاعلي، وتقسيم الفريق لمجموعات عمل مختلفة ‏اضافة للامثلة والتمارين العملية الحية التي تحاكي الواقع القائم في الاراضي الفلسطينية عبر نماذج تم ‏استحضارها للتطبيق العملي لتدريب الرابطة الثلاثية وهو احد العناوين التي تم ادخالها نظرا للاهمية التي ‏يكتسبها في اطار العمل الاهلي الفلسطيني وفي هياكل وبرامج المؤسسات الدولية بحسب ما اكده سامر ‏الداودي مستشار السياسات في الشبكة في كلمته الافتتاحية التي اكد فيها اهمية مواكبة التطورات الجارية في ‏العالم من ناحية، ودمج واستخدام الادوات التي تحقق الفائدة وتعود بالنفع على عمل المؤسسات الاهلية ‏الفلسطينية وبضمنها الرابطة الثلاثية وانعكاسها على بيئة العمل وتطويرها من ناحية اخرى . ‏

#شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية

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