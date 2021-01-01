  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

الأحد 19 ديسمبر 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين



غزة /سما/

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين  الموافق 20 ديسمبر.

وأعلنت الهيئة أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة + العاشرة + المتأخرين من كشف المسافرين رقم (2021/42) ، إضافة إلى جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/25)

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كذلك طالبت الهيئة المسافرين بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:
https://eservice.moi.gov.ps/

#الهيئة العامة للمعابر والحدود #معبر رفح #الية السفر #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي يكشف السيناريو "الأكثر رعبا" على إسرائيل في حال دخولها حرب مقبلة

صور: جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية اطلاق النار قرب حومش شمال نابلس

صحيفة عبرية: بدءاً بشلّ سلاح الجو.. هذه خطة إسرائيل في حربها الشاملة مع إيران

دحلان :الانتخابات أحدثت تحولا إيجابيا كبيرا وبداية جديدة وهامة لمستقبل التيار الوطني والديمقراطي

طهران تؤكد خبر مغادرة سفيرها لدى حكومة الحوثيين.. ما علاقة السعودية؟

وفاة الفنان الأردني غسان المشيني

منتخب الجزائر بطلا لكأس العرب لأول مرة بتاريخه

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 حالات وفاة و342 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة..

الصحة بغزة : مقبلون على موجة رابعة قد تكون عنيفة ودخول اوميكرون مسألة وقت

ينتمون للجهاد الاسلامي .. من هم منفذي عملية نابلس وماذا قالت والدتهما ؟

لهذا السبب .. وفد امني مصري واخر هندسي يصلان غزة اليوم

الاتصالات الفلسطينية