لاعب سعودي يطمس علم إسرائيل بمباراة استعراضية بقطر

القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة إسرائيلية، الأحد، إن نجم كرة القدم السعودي السابق نواف التمياط، ظهر بقميص بدى فيه العلم الإسرائيلي "مطموسا" خلال مشاركته في مباراة استعراضية بقطر.

وأقيمت مباراة استعراضية الجمعة بين فريقي "أساطير العرب" و"أساطير العالم" على استاد الثمامة قبل نهائي كأس العرب.

وشوهد التمياط الذي لعب مع "أساطير العرب" بعلم إسرائيلي "مطموس" على قميصه، حسب ما أفاد به تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحملت القمصان الخاصة بالمباراة الودية أعلام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي كرة القدم "فيفا" وعددها 211 دولة، بما في ذلك إسرائيل، بحسب المصدر ذاته.

ولم يصدر تعليق فوري من اللاعب السعودي أو "فيفا" حول الواقعة.

وليست هناك علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، وتشترط الرياض لتطبيع العلاقات مع تل أبيب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشريف، وفق المبادرة العربية التي طرحتها المملكة عام 2002.

وتأتي تلك الواقعة، بعد انسحاب 3 لاعبين جزائريين من المباراة ذاتها، احتجاجا على تواجد المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت (60 عاما) في صفوف الفريق المنافس.

وتغيب النجوم الجزائريون الثلاثة رابح ماجر ورفيق حليش ورفيق صايفي عن اللعب في صفوف فريق "أساطير العرب" بعد إدراج أسمائهم.

وأدار غرانت سابقا عملاق كرة القدم الإنجليزي تشيلسي، وشغل منصب مدرب المنتخب الإسرائيلي من 2002 إلى 2006، وفق ذات المصدر.

ورفض اللاعبون الثلاثة الكشف عن سبب تغيبهم عن المباراة، فيما لم يتعرض لها "فيفا" لدى تغطيته للمواجهة الاستعراضية، بحسب إذاعة مونت كارلو الدولية.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين الجزائر وإسرائيل، ولطالما كانت الدولة العربية داعمة للقضية الفلسطينية.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز "أساطير العرب" على الفريق المنافس بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 5-5.

ومساء السبت، فاز المنتخب الجزائري على نظيره التونسي في نهائي بطولة كأس العرب في قطر بهدفين مقابل لا شيء ليتوج بذلك باللقب للمرة الأولى في تاريخه.