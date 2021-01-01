دراسة: بروتينات في الجهاز المناعي لأسماك القرش قد تقضي على "كورونا"

القدس المحتلة /سما/

أكدت دراسة علمية جديدة فاعلية بروتينات موجودة في الجهاز المناعي لأسماك القرش في القضاء على فيروس "كورونا" ومتغيراته المختلفة، مثل "أوميكرون"، الذي ينتشر حالياً في مختلف أنحاء العالم.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الباحثين قولهم، في بيان، إن البروتينات المعروفة باسم "VNARs"، هي عُشر حجم الأجسام المضادة البشرية، مما يجعلها صغيرة بما يكفي للوصول إلى الزوايا والشقوق التي لا تستطيع الأجسام المضادة البشرية الوصول إليها.



واختبر الباحثون التابعون لجامعة "ويسكونسن ماديسون"، تأثير بروتينات "VNARs" على الفيروس معملياً، وحددوا ثلاثة أجزاء من هذه البروتينات من بين مليارات، تمكنت من وقف الفيروس بشكل نهائي من إصابة الخلايا البشرية.

وأوضحوا قائلين في بيانهم: "لقد وجدنا أن هذه الأجزاء الثلاثة لديها قدرة على الارتباط بقوة بشقوق صغيرة في بروتين سبايك، الموجود على سطح الفيروس، حيث تصل إلى مكان ارتباط الفيروس بالخلايا البشرية ويبدو أنها تمنع عملية الارتباط هذه من الحدوث".



وأشار الفريق إلى أن هذه البروتينات لديها نفس الفاعلية في محاربة فيروسات "كورونا" الأخرى أيضاً، ومتغيرات فيروس "كورونا" المستجد المثيرة للقلق، بل الفيروسات التي لم تصِب الناس بعد.

ومع ذلك، قال الباحثون إن العلاج باستخدام هذه البروتينات لن يكون متاحاً في الوقت الحالي، بل خلال موجات تفشي الفيروس المستقبلية.



ولفت الفريق إلى أنه يدرس أيضاً قدرة بروتينات أسماك القرش في المساعدة على علاج وتشخيص السرطانات.