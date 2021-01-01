"التربية": طلبة مدارسنا يتزينون بالزي الفلسطيني انتصاراً للهوية والرواية

رام الله /سما/

تزين طلبة مدارس فلسطين، صباح اليوم، بالزي الشعبي الفلسطيني؛ تأكيداً على تشبثهم بالهوية والرواية والافتخار بالثقافة الوطنية الجامعة.

وأكدت "التربية" أنها ملتزمة بتعزيز روح الانتماء لدى الناشئة بالموروث الثقافي والانتماء للقضايا الوطنية، لافتةً إلى أن هذه الفعاليات تندرج في سياق خططها السنوية؛ لإثراء النشاطات الطلابية وتعميق التواصل بين الطلبة ومحيطهم وما يدور حولهم من متغيرات وتحديات وممارسات؛ بفعل الاحتلال الذي يسعى كل يوم؛ لتشويه الرواية والاستحواذ على الوعي وسرقة التراث الفلسطيني.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه النشاطات؛ تأتي ترحيباً وتأكيداً على تسجيل منظمة (اليونسكو) فن التطريز في فلسطين على لائحتها للتراث الثقافي غير المادي، الأمر الذي يعكس دلالات هذه الخطوة المعبرة عن عبق التاريخ والحضارة.

يشار إلى أنه تم توظيف الإذاعة المدرسية وبرنامجها الصباحي نهاية الأسبوع الماضي للحديث عن التراث الشعبي ومحاولات الاحتلال المتواصلة لسرقة الزي الفلسطيني وغيره من مكونات تراثنا وتسويقها؛ عبر مسابقات وفعاليات على أنها إسرائيلية.