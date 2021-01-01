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الشرطة تقبض على مطلوب بقضية قتل في بيت لحم

الأحد 19 ديسمبر 2021 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على مطلوب بقضية قتل في بيت لحم



الخليل /سما/

قبضت الشرطة، الأحد، وبإسناد من قوات الأمن الوطني على شخص مطلوب من سكان محافظة الخليل صادر بحقه حكم قضائي بالسجن بقضية قتل وقعت في محافظة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن مركز شرطة العبيدية وبإسناد من قوات الأمن الوطني وأثناء عملهم على الحاجز الأمني الموجود على مدخل بلدة العبيدية تمكنوا من القبض على شخص مطلوب من سكان محافظة الخليل فار من وجه العدالة منذ 3 سنوات صادر بحقه حكم قضائي بالسجن بقضية قتل كانت قد وقعت في محافظة الخليل.

وأكدت أنه تم التحفظ على المقبوض عليه تمهيداً لإحالته لجهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #القبض على مطلوبين

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