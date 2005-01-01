الشرطة الإسرائيلية تخلي مبانٍ أقيمت في بؤرة "ِشوماش"

القدس المحتلة /سما/

أخلت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية اليوم الأحد، تجمعات أقامهما المستوطنون في بؤرة شوماش الاستيطانية غربي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



وجاء إقامة التجمعات احتجاجا على عملية إطلاق النار التي وقعت في البؤرة وقتل فيها مستوطن وأصيب اثنين آخرين يوم الخميس.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن المستوطنين في الأيام الماضية تجاوزوا قوات الجيش المتمركزة في الموقع ونقلوا معدات لبناء المباني، وأقاموا الليلة الماضية مبنيين جديدين، فيما نصب عناصر من شرطة حرس الحدود حاجزًا على المدخل لمنعهم.

وذكرت أن المستوطنين حاولوا إنشاء البؤرة على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية بعد إخلاء مستوطنة "حومش" التي تقع ضمنها البؤرة الاستيطانية.



ونوهت الصحيفة أنه من الممنوع على الإسرائيليين البناء في المستوطنة التي أخليت ضمن خطة فك الارتباط عام 2005.