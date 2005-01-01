  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية تخلي مبانٍ أقيمت في بؤرة "ِشوماش"

الأحد 19 ديسمبر 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تخلي مبانٍ أقيمت في بؤرة "ِشوماش"



القدس المحتلة /سما/

أخلت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية اليوم الأحد، تجمعات أقامهما المستوطنون في بؤرة شوماش الاستيطانية غربي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
 
وجاء إقامة التجمعات احتجاجا على عملية إطلاق النار التي وقعت في البؤرة وقتل فيها مستوطن وأصيب اثنين آخرين يوم الخميس.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن المستوطنين في الأيام الماضية تجاوزوا قوات الجيش المتمركزة في الموقع ونقلوا معدات لبناء المباني، وأقاموا الليلة الماضية مبنيين جديدين، فيما نصب عناصر من شرطة حرس الحدود حاجزًا على المدخل لمنعهم.

وذكرت أن المستوطنين حاولوا إنشاء البؤرة على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية بعد إخلاء مستوطنة "حومش" التي تقع ضمنها البؤرة الاستيطانية.
 
ونوهت الصحيفة أنه من الممنوع على الإسرائيليين البناء في المستوطنة التي أخليت ضمن خطة فك الارتباط عام 2005. 

#الشرطة الإسرائيلية #بؤرة شوماش

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي يكشف السيناريو "الأكثر رعبا" على إسرائيل في حال دخولها حرب مقبلة

صور: جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية اطلاق النار قرب حومش شمال نابلس

صحيفة عبرية: بدءاً بشلّ سلاح الجو.. هذه خطة إسرائيل في حربها الشاملة مع إيران

دحلان :الانتخابات أحدثت تحولا إيجابيا كبيرا وبداية جديدة وهامة لمستقبل التيار الوطني والديمقراطي

طهران تؤكد خبر مغادرة سفيرها لدى حكومة الحوثيين.. ما علاقة السعودية؟

وفاة الفنان الأردني غسان المشيني

يُنشَر لأول مرة.. مشاهد وتفاصيل جديدة حول نفق الحرية

الأخبار الرئيسية

وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة..

الصحة بغزة : مقبلون على موجة رابعة قد تكون عنيفة ودخول اوميكرون مسألة وقت

ينتمون للجهاد الاسلامي .. من هم منفذي عملية نابلس وماذا قالت والدتهما ؟

لهذا السبب .. وفد امني مصري واخر هندسي يصلان غزة اليوم

ح

سائق مركبة المستوطنين يكشف تفاصيل جديدة عن عملية “حومش” قرب نابلس

الاتصالات الفلسطينية