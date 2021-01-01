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أمانة سر واعضاء المجلس الثوري يلتقون وفد حركة فتح الاقاليم الجنوبية

الأحد 19 ديسمبر 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمانة سر واعضاء المجلس الثوري يلتقون وفد حركة فتح الاقاليم الجنوبية



رام الله /سما/

التقى  ماجد الفتياني امين سر المجلس الثوري لحركة فتح وعدد من أعضاء المجلس الثوري بالاقاليم الشمالية بوفد حركة فتح بالاقاليم الجنوبية وذلك في مقر اقامته برام الله بحضور احمد حلس عضو اللجنة المركزية ومفوض التعبئة والتنظيم.

ورحب أحمد حلس بوفد المجلس الثوري وحرصهم على الالتقاء بوفد حركة فتح لمناقشة الاوضاع التنظيمية وكافة الامور المتعلقة بقضايا قطاع غزة.

من جانبه أكد الفتياني على أهمية الرسالة التي يحملها الوفد الفتحاوي ودعم المجلس الثوري لهذه الرسالة، مشيدا بالكادر التنظيمي في الأقاليم الجنوبية والذين لا يتوانون عن القيام بالفعاليات والأنشطة رغم كافة الصعوبات والمعيقات.

وتخلل اللقاء عدة مداخلات من اعضاء المجلس الثوري والوفد الفتحاوي.

#ثوري فتح #حركة فتح

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