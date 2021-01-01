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وزيرة الصحة تشارك في أعمال الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بعمّان

الأحد 19 ديسمبر 2021 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تشارك في أعمال الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بعمّان



رام الله /سما/

شاركت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة في أعمال الهيئة العليا والمكتب التنفيذي الدوري الرابع للعام 2021 للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بالمملكة الأردنية الهاشمية عمان.

وشارك في الاجتماعات أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس العربي برئاسة د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي رئيس الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للمجلس العربي وزير الصحة بسلطنة عُمان.

وناقش الاجتماع اللائحة التنظيمية لنظام الرقابة الداخلية للمجلس العربي، نظام الموارد البشرية، تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية EMRO، وعرضاً عن تجربة المجلس العربي في تنفيذ الامتحانات الالكترونية، واستحداث اختصاص الاشعة التداخلية واختصاص التصوير الطبي للآفات الورمية تحت مظلة المجلس العلمي لاختصاص الأشعة والتصوير الطبي .

#وزارة الصحة #مي الكيلة

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