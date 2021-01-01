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اشتية يشيد بالنقلة النوعية التي شهدها جهاز الضابطة الجمركية

الأحد 19 ديسمبر 2021 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يشيد بالنقلة النوعية التي شهدها جهاز الضابطة الجمركية



رام الله /سما/

 التقى رئيس الوزراء وزير الداخلية محمد اشتية في مكتبه برام الله قائد جهاز الضابطة الجمركية  اللواء اياد بركات، اليوم الأحد في مكتبه برام الله.

وأشاد اشتية بالنقلة النوعية التي شهدها الجهاز في ظل قيادة  اللواء بركات وحجم الجهود التي تبذل يومياً من أجل حماية الاقتصاد الوطني وتوفير الامن الغذائي والصحي بالتعاون مع الجهات الشريكة والاجهزة الامنية المختصة لابناء شعبنا الفلسطيني، ودوره المميز في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي لرفد خزينة الدولة لمساعدة الحكومة للقيام بواجباتها ، وأيضا من خلال مراقبة الاسواق  ، وحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج المحلي والاستثمار للوصول الى إقتصاد قوي قادر على مواجهة الازمات.

بدوره شكر  اللواء بركات، رئيس الوزراء وزير الداخليةعلى أهتمامه وتوجيهاته المتواصلة لدعم الجهاز وتطويره، والتي تؤدي الى قيام الجهاز بواجباته على أكمل وجه.

#محمد اشتيه #الحكومة الفلسطينية #جهاز الضابطة الجمركية

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