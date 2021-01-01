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بينيت: "موجة كورونا الخامسة هنا والوقت ينتهي والدول الحمراء تتزايد"

الأحد 19 ديسمبر 2021 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: "موجة كورونا الخامسة هنا والوقت ينتهي والدول الحمراء تتزايد"



القدس المحتلة /سما/

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أنه وصلت إلى البلاد موجة خامسة لفيروس كورونا، وطالب المواطنين بتلقي التطعيم، واعتبر أن القيود التي فرضتها الحكومة على الدخول إلى إسرائيل والخروج منها، قبل ثلاثة أسابيع، أرجأت انتشار متحورة "أوميكرون" في البلاد. ويتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على توسيع قائمة الدول الحمراء التي يحظر السفر إليها.

وقال بينيت إن "الوقت ينتهي. وأوميكرون باتت في البلاد، أي أنه يوجد تناقل عدوى داخل المجتمع ونرى ارتفاعا في معامل تناقل العدوى. لقد بدأت" في إشارة إلى موجة كورونا الخامسة.

واضاف بينيت أنه "هذه المرة، بسبب الطبيعة المعدية جدا لهذه المتحورة، ينبغي أن ندرك أن الحماية الجماعية التي توفرها الدولة ليست كافية. وعلى أي أحد أن يهتم بنفسه وبعائلته وبأولاده. ولا تعتمدوا على الجار الذي تلقى التطعيم وطعّم أولاده. فهذا لن يساعدكم كثيرا. والموجة تصل. وعلى أي عائلة أن تستعد. وينبغي أن يتيقن أي شخص أنه تلقى التطعيم بنفسه بالجرعات الثلاث وان أولاده تلقوا التطعيم. واصبح واضحا الآن أكثر ما الذي يقف أمامنا".

ووفقا لاتفاق بين بينيت ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، سيسري في المجمعات التجارية الشارة البنفسجية فورا، بحيث يتواجد شخص واحد في 15 مترا مربعا. كما سيتم تشديد إنفاذ التعليمات بشأن وضع الكمامات، وتمديد ساعات عمل المجمعات منعا للازدحام. وستتم إقامة مواقع لتلقي تطعيمات في 50 نقطة مركزية في المجمعات التجارية، وستمنح امتيازات خاصة للذين يتطعمون في المجمعات.

وستبحث الحكومة في الأيام المقبلة إمكانية فرض الشارة الخضراء على المتاجر التي تزيد مساحتها عن 100 متر مربع.

إلى جانب ذلك، يتوقع أن تصادق الحكومة على قائمة دولة معدّلة وموسّعة، ويتوقع أن تشمل الولايات المتحدة، كندا، البرتغال، تركيا، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، هنغاريا، المغرب وبلجيكا. وستصبح هذه القائمة سارية بدءا من 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وصادقت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست على إضافة دول إلى القائمة الحمراء ابتداء من الليلة المقبلة، وهي: الإمارات، إيرلندا، النرويج، إسبانيا، فنلندا، فرنسا والسويد.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، اليوم، فإن معامل تناقل العدوى، الذي يدل على عدد الأشخاص الذين تنتقل إليهم عدوى كورونا أي مريض، ارتفع إلى 1.14. كما سجلت نسبة فحوصات كورونا الموجبة ارتفاعا ووصلت إلى 1.05%، حيث تم تسجيل 372 غصابة جديدة بكورونا، أمس. وارتفع عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة إلى 81، بينهم 39 يخضعون لتنفس اصطناعي.

واستعرضت وزارة الصحة خلال اجتماع للجنة القانون والدستور في الكنيست، اليوم، معطيات حول متحورة "أوميكرون"، أفادت بإصابة 134 شخصا بالمتحورة، وتعافى 39 منهم. وهناك 493 شخصا آخر يشتبه بإصابتهم بالمتحورة. وبين المصابين المؤكدين بـ"أوميكرون"، 86 شخصا عادوا من خارج البلاد مؤخرا، و27 خالطوا مرضى عادوا من خارج البلاد، و18 أصيبوا بالعدوى في البلاد.

وأشارت معطيات الوزارة إلى أن خطر انتقال عدوى "أوميكرون" إلى أشخاص غير محميين، أي لم يتلقوا جرعة التطعيم الثالثة أو لم يتعافوا خلال الأشهر الستة الماضية، هي ثلاثة أضعاف الأشخاص المحميين.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #متحور أوميكرون #فيروس كورونا #اسرائيل

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