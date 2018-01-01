مصادر عبرية: المقاومة في غزة أجرت 14 تجربة صاروخية أمس

غزة /سما/

قالت مصادر عبرية يوم الأحد، إن المقاومة في قطاع غزة أجرت 14 تجربة صاروخية أمس السبت، في إطار استعداها لأي مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه ومنذ ساعات صباح يوم الأحد، أجرت المقاومة تجربتان صاروخيتان تجاه البحر.

وتكرر المقاومة من تجاربها للصواريخ التجريبية بشكل دوري، في إطار استعداداتها لأي مواجهة محتملة مع "إسرائيل"، عدا عن حملها نوعًا من الرسائل.

وتختلف الصواريخ من ناحية المسافة وقدرتها على التدمير، وهو ما يظهر من طبيعة الأصوات الناجمة عن إطلاقها.

ورصد جيش الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي إطلاق 160 صاروخًا تجريبيًا و360 صاروخًا مماثلاً بعامي 2018 و2019".