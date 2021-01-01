صبيحات: لا نتوقع وجود إصابات غير مكتشفة بأوميكرون في فلسطين

رام الله / سما /

قال مسؤول ملف كورونا في شمال الضفة وسام صبيحات اليوم، إنه من غير المتوقع أن يكون هناك أعداد كبيرة غير مكتشفة لمصابين بمتحور أوميكرون في فلسطين.

وأضاف خلال حديث لبرنامج " نوّر الملح" ، "بحكم البروتوكول المتبع في التعامل مع القادمين من الخارج، حيث تؤخذ لهم المسحات في أريحا وكل مصاب يتم التعامل معه على أنه مصاب بالمتحور الجديد حتى يثبت العكس".

وأكد أنه حتى الآن يوجد 4 حالات مصابة بهذه الطفرة في فلسطين، 3 منها لعائدين من الخارج وواحدة لمخالطة مباشرة لأحدهم.

ونوه صبيحات إلى أن كافة المصابين بالمتحور الجديد يتلقون العلاج منزلياً، مع ظهور أعراض بسيطة لديهم لا تستدعي نقلهم للمشفى.

وأشار صبيحات إلى أن ما هو مؤكد أن هذه الطفرة أسرع انتشاراً من سابقاتها أما فيما يتعلق بشدة الأعراض لا شيء مؤكد حتى اللحظة.