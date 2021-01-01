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حماس: محاكمة النشطاء والحقوقيين في الضفة خرق فاضح للقانون

الأحد 19 ديسمبر 2021 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: محاكمة النشطاء والحقوقيين في الضفة خرق فاضح للقانون



غزة/ سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم الأحد، استمرار محاكمة عشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين والشخصيات المجتمعية، بأنه "يعكس إصرارها على تصعيد قمعها للحقوق، ومصادرتها للحريات في الضفة الغربية".

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي، إن "هذه المحاكمات تشكل خرقًا فاضحًا للقانون، ومحاولة لإرهاب كل المجال المدني في الضفة الغربية، وترسيخ منطق قمع الحريات، وتكميم الأفواه، للتغطية على جرائم السلطة بحق أهلنا في الضفة".

ودعا إلى حراك فاعل من كل القوى السياسية والمجتمعية لمنع السلطة من الاستمرار في هذه السياسة التدميرية للحالة الفلسطينية، وتشكيل حاضنة للعمل الوطني في الضفة، ووقف العبث به.

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