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عامل يغفو في الهند ليستيقظ في الإمارات!

الأحد 19 ديسمبر 2021 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
عامل يغفو في الهند ليستيقظ في الإمارات!



وكالات / سما /

استيقظ عامل حقائب بأحد مطارات الهند ليجد نفسه في مدينة أبو ظبي الإماراتية، الأمر الذي تسبب في إثارة الحيرة والجدل عن كيفية وصوله إلى هناك وتحقيق السلطات معه.

وبحسب صحيفة "إنديا توداي" الهندية، كان العامل في مطار مومباي يعمل في عنبر شحن الحقائب، وعندما كان يحضر حقائب لإحدى الطائرات المتجهة إلى أبو ظبي، نام الرجل من التعب وعندما استيقظ وجد نفسه في دولة أخرى، لتجري السلطات الإماراتية تحقيقا معه قبل أن تتم إعادته إلى وطنه مرة أخرى.

ووفقا للصحيفة، فإن العامل أكد أنه نام بالخطأ أثناء عمله في عنبر الشحن المضغوط الخاص بحقائب الركاب، لتقلع الطائرة أثناء وجوده داخلها، ووصل بأمان إلى الإمارات، لتجري السلطات اتصالات مع المديرية العامة للطيران المدني بالهند للتحقيق في الخطأ غير المقصود.

وأكدت مديرية الطيران المدني، أنها تحقق بالفعل في الواقعة وجرى تعليق بعض موظفي شركة الطيران IndiGo عن العمل لحين انتهاء التحقيق، والطائرة من طراز IndiGo A320 باسم "6E-1835"، وتم إغلاق باب البضائع بعد أن قام موظفو الحجز بوضع علامة على عدد الركاب المدون في نظام الرحلات والحقائب، وبعد التأكد من اكتمال العدد أقلعت الطائرة، ولكنهم لم ينتبهوا إلى وجود العامل في غرفة الشحن.

وأجرت سلطات أبوظبي الفحص الطبي للعامل، وكانت حالته الجسدية مستقرة وطبيعية. وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات المحلية، تمت إعادته إلى مومباي في رحلة العودة.

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