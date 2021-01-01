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بسبب فمه.. شاب يحقق أغرب الأرقام القياسية

الأحد 19 ديسمبر 2021 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب فمه.. شاب يحقق أغرب الأرقام القياسية



وكالات / سما /

تمكن مراهق من ولاية مينيسوتا من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية من بوابة فمه الكبير.

ودخل إسحاق جونسون، البالغ من العمر 21 عامًا، موسوعة جينيس، بعدما استطاع فتح فمه على مدى 10 سنتيمترات.

وتعليقًا على فوزه باللقب، قال جونسون: "أعتقد أن فمي ينمو مع تقدمي في العمر"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وأضاف جونسون: "تلقيت دعوة للظهور في برنامج تلفزيوني يتم إعداده ليعرض العام القادم حول أغرب الأرقام القياسية".

واختتم حديثه قائلًا: "أشعر بأني محظوظ لامتلاكي فمًّا كبيرًا بشكل طبيعي".

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