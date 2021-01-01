بينيت يهنئ "قوات جيش الاحتلال" على اعتقال المتهمين بعملية نابلس

القدس المحتلة / سما /

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، "الأجهزة الأمنية" الاسرائيلية على اعتقال منفذي عملية نابلس، التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

وقال نفتالي بينيت: "على كل إرهابي أن يعلم بأن إسرائيل ستحاسبه..لا يمكن الاختباء لفترة طويلة..على كل إرهابي أن يعلم بأنه يعيش في الوقت الضائع..الإرهاب لن ينتصر"وفق تعبيره .

ويشار إلى أن بينيت حضر غرفة العمليات في الميدان التي أشرفت على عملية القبض على منفذي العملية في مستوطنة "حومش".

واعتقل الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، 4 فلسطينيين يشتبه بضلوعهم في تنفيذ عملية نابلس الخميس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.