كيف تحقق الأرباح من سناب شات؟

وكالات / سما /

منحت منصة سناب شات Snapchat، مبلغا ضخما قدره 250 مليون دولار لمستخدميها على مدار العام الجاري.

وذكرت صحيفة "the sun" البريطانية، أن أكثر من 12 ألف شخص من منشئ المحتوى على منصة سناب شات، حصلوا طوال عام 2021، على آلاف الدولارات عبر الميزة التي أعلنت عنها شركة سناب مؤخرا Spotlight.

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تعد Spotlight هي ميزة جديدة من سناب شات، تتيح لمستخدميها إرسال لقطات جيدة ليتم وضعها على الخلاصة الرئيسية للعامة على المنصة على غرار تيك توك،

وإذا حقق مقطع سناب شات بغض النظر عمن قام بإنشائها، بعض الشروط المحددة التي تنص عليها سياسة الشركة، وتم اختياره بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي على المنصة، سيتمكن منشئه من كسب المال.

ولا يشترط أن يكون صاحب المقطع مشهورا، حيث يمكن لأي شخص عادي يملك حساب على سناب شات، أن يربح آلاف الدولارات عبر ميزة Spotlight، حيث قد يصل الحد الأقصى للمكافآت التي يمكن أن يربحها صانع المحتوى إلى مليون دولار يوميا.

ولتحقيق ذلك، يجب أن تتوافر بعض الشروط في مقطع Spotlight الخاص بك، إذ يتم ،يقوم فريق المراجعين بالمنصة، بمراجعة محتوى الفيديو قبل توزيعه ومشاركته مع الملايين من الأشخاص ومشاهدته، ولذلك من أجل تقليل مخاطر نشر المعلومات المضللة أو كلام يحض على الكراهية أو أي محتوى آخر قد يكون ضارا.

كيفية استخدام ميزة Spotlight على سناب شات

أولا: افتح تطبيق سناب شات Snapchat على هاتفك الذكي، ثم انقر فوق علامة تبويب الكاميرا للاستعداد لالتقاط الصور.

ثانيا: انقر مع الاستمرار فوق رمز التسجيل لإنشاء لقطة فيديو مميزة، اترك الزر عند الانتهاء من التسجيل ثم أضف أي تعديلات أو تأثيرات تفضل استخدامها.

ثالثا: اضغط على خيار “إرسال إلى” الموجود أسفل يمين الشاشة.

رابعا: اضغط على Spotlight في الجزء العلوي من الصفحة، قد تحتاج إلى الموافقة على شروط الخدمة من خلال النقر على “حسنا” إذا كنت تستخدمها للمرة الأولى.

خامسا: توصي منصة سناب شات منشئ Spotlight، بإضافة موضوع إلى مقطع الفيديو من خلال النقر على خيار “#AddTopic” لتعيين موضوعك.

سادسا: بمجرد الانتهاء انقر على زر “إرسال” في الجزء السفلي من الصفحة.