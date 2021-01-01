السديس يُطلق تجربة زيارة الكعبة والحجر الأسود بتقنية (VR). زيارة الكعبة والحجر الأسود بتقنية (VR)..“الحج والعمرة” يتحول إلى فريضة افتراضيّة “عن بُعد" !!