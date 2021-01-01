كيفية رؤية صندوق الوارد المخفى على إنستجرام؟

وكالات / سما /

قد تفقد مجموعة كاملة من رسائل إنستجرام إذا لم تستخدم ميزة إنستجرام الأكثر غموضًا، حيث يحتوى Instagram DMs بالفعل على عدة أقسام وإذا كنت تستخدم القسم الأساسي فقط، فمن المحتمل أن تفقد "طلباتك".

تأتى طلبات رسائل إنستجرام من أشخاص لا تتابعهم على المنصة.

لسبب ما لا يرسل لك التطبيق إشعارًا عندما تحصل عليه - ولا تظهر في بريدك الوارد الافتراضي.

توفر هذه الميزة مستوى من الحماية من الغرباء ولكنها تعنى أيضًا أنه يمكنك تفويت الرسائل التي ربما كنت ترغب في الرد عليها.

بدلاً من ذلك يظهرون فى مجلد خاص "لطلبات الرسائل".

للعثور عليه افتح أولاً تطبيق إنستجرام على هاتفك الذكي.

توجه إلى Instagram Direct Messages من خلال النقر على أيقونة المثلث فى أعلى يمين الشاشة.

إذا كان لديك أى طلبات رسائل، فستظهر أسفل شريط البحث على يسار الرسائل المباشرة العادية مع العنوان "عدد الطلبات".

اضغط عليه للوصول إلى رسائلك غير المقروءة.

سيؤدى النقر فوق طلبات الرسائل إلى فتح الدردشة والسماح لك بقبولها أو رفضها.

لديك أيضًا خيار حظر حساب المرسل.

كن حذرًا من أن إلقاء نظرة خاطفة على Instagram DMs يمكن أن يكشف عن بعض الرسائل المخيفة من الغرباء.

يجب عليك أيضًا الانتباه إلى الرسائل الخادعة في هذا القسم.