طرق الحفظ على صحة العين لمرضى السكري

وكالات / سما /

يمكن لمرض السكري، على فترة من الزمن، أن يضر بالعين وقد يؤدي إلى ضعف البصر وفي أسوأ الحالات، يسبب العمى، في المراحل الأولى من مرض السكري ، قد يواجه الأشخاص عدم وضوح الرؤية أو مشاكل في البصر، من غير المحتمل أن يحدث فقدان في الرؤية في السنوات القليلة الأولى مع مرض السكري، لكن مع مرور السنين ، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في العين،بحسب موقع "only my health".

اعتلال الشبكية السكري

الأوعية الدموية التالفة بسبب ارتفاع السكر في الدم يمكن أن تضر شبكية العين مما يؤدي إلى اعتلال الشبكية السكري.

الوذمة البقعية السكرية

يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تضخم البقعة ، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية.

الجلوكوما

يضاعف مرض السكري من فرص الإصابة بالجلوكوما ، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر والعمى إذا لم يتم علاجه مبكرًا.

إعتام عدسة العين

يمكن أن يصاب مرضى السكري بإعتام عدسة العين في سن مبكرة أكثر من الأشخاص غير المصابين بمرض السكري.

تنظيم نسبة السكر في الدم

يجب على مرضى السكري مراقبة سكر الدم عن كثب والتأكد من عدم ارتفاعه بشكل كبير، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تغيير شكل العدسة ، مما يؤدي إلى تشوش الرؤية.

الحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك

إذا كان مريض السكري يعاني من ارتفاع الكوليسترول في الدم ، فهو أكثرعرضة للإصابة بمشاكل في العين، من خلال تنظيم مستوى الكوليسترول لديك.

تجنب تدخين السجائر

إن تدخين السجائر لا يدمر رئتيك فحسب ، بل يضر عينيك أيضًا، الأفراد الذين يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة باعتلال الشبكية السكري.

ممارسة الرياضة بانتظام

التمرين هو وسيلة رائعة للبقاء بصحة جيدة وتنظيم مرض السكري الخاص بك، مرضى السكري الذين يمارسون الرياضة بانتظام لديهم فرصة أفضل بكثير للحفاظ على مستويات السكر والكوليسترول في الدم.