دخول 9 أعضاء بالكنيست للعزل لمخالطتهم أحد المصابين بكورونا

القدس المحتلة / سما /

أمر وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، بدخول تسعة من أعضاء الكنيست للعزل الانفرادي بعد تحقيق وبائي أجرته ثبت مخالطتهم لمصابين بكورونا.



وذكرت الصحة وفق "معاريف"، أن أعضاء الكنيست هم: جلعاد كريب ، ميراف بن آري ، غادي يبركان ، يوم طوف كالفون ، كاتي شيتريت، موسي راز ، موشيه تور باز، حمد عمار وسمشا روتمان.



وأوضحت الصحة أن قرار العزل يأتي في ضوء احتكاكهم بأحد العاملين في قناة الكنيست الذي ثبت إصابته بفيروس كورونا وهناك خوف من أنه متغير أميكرون.



وأشارت الصحيفة إلى أن الكنيست تدرس عددًا من الإجراءات الوقائية الإضافية التي ستساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى.