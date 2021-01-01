مصادر إسرائيلية: الجيش لا يمتلك القدرة على مهاجمة إيران

القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر إسرائيلية لصحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد، أن "إسرائيل لا تملك القدرة على مهاجمة إيران".



وقالت المصادر كما أورد موقع "والا" العبري، إن مسؤولي الأمن يعتقدون أن إسرائيل لا تملك القدرة على القيام بذلك في القريب العاجل.



وكان كبار المسؤولين العسكريين قالوا لصحيفة "إسرائيل هيوم" الأسبوع المنصرم أن الجيش الإسرائيلي لديه الوقت الكافي لإعداد خيار عسكري لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية إذا لزم الأمر.



يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر من وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس وقائد أركانه أفيف كوخافي بإعداد الخطط والتجهيز لتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية.