سموتريتش : هكذا يكون الرد الصحيح على عملية نابلس

القدس المحتلة / سما /

علق رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، على اعتقال منفذي عملية إطلاق النار التي وقعت يوم الخميس 16 ديسمبر، قرب مستوطنة "حومش".



وقال سموتريتش: إن "تطوير الاستيطان وتعزيزه ردًا على العمليات التي ينفذها الفلسطينيون، خطوة أمنية مهمة".



وأضاف أن الرد الصحيح على عملية نابلس، هو تسوية أوضاع بؤرة "شوماش" القريبة من مستوطنة "حومش" المُخلاة عام 2005 والتي تقع شمال غرب مدينة نابلس.



وكانت عملية إطلاق نار وقعت يوم الخميس الماضي قرب مستوطنة "حومش" شمال نابلس، أسفرت عن مقتل المستوطن يهودا ديمينتمان، وأصيب اثنين آخرين بجروح طفيفة.



وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" اعتقل صباح اليوم الأحد 4 فلسطينيين من منطقة السيلة الحارثية غرب جنين، يشتبه بتنفيذهم عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حومش شمال نابلس، وضبط السلاح المستخدم في تنفيذ العملية.



وأضافت أنه خلال عملية الاعتقالات في منطقة جنين، جرى ضبط بندقيتين من نوع M-16 وسلاح كارلو، والسيارة المستخدمة في تنفيذ العملية.