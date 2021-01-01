خضر عدنان: أمن السلطة يتحمل مسئولية اعتقال الاحتلال لنشطاء من الجهاد

رام الله / سما /

حمّل القيادي الشيخ خضر عدنان، أمن السلطة الفلسطينية، المسئولية عن إعادة اعتقال قوات الاحتلال لنشطاء من الحركة سبق اعتقالهم في سجن أريحا.

وقال الشيخ عدنان في تصريح صحفي اليوم الخميس: باعتقال القيادي المحرر محمد القط يكون معظم محرري الجهاد الإسلامي الذين اعتقلتهم السلطة مؤخراً في نابلس قد أعيد اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني".

وأضاف: أمن السلطة يتحمل المسؤولية عن إعادة اعتقال الاحتلال لمجاهدينا في نابلس ممن اعتقلوا مؤخرًا في سجنها سيئ الصيت بأريحا".

ودعا الشيخ عدنان النشطاء المفرج عنهم من سجون السلطة للإدلاء بشهادات مشفوعة بالقسم للإعلام الفلسطيني وللمؤسسات الحقوقية عن ممارسات الأمن وأسئلتهم عن النشاطات المقاومة للاحتلال والفعاليات الوطنية والأسئلة الأمنية عن نشطاء المقاومة الآخرين.

وأوضح أن كل ناشط يتردد في كشف ممارسات أمن السلطة وانتهاكاتها يساعد أمن السلطة لمزيد من انتهاك الحريات والملاحقات لنشطاء المقاومة.

وأكد الشيخ عدنان أن هناك تراجعا في أداء مؤسسات حقوق الإنسان والإعلام المحلي بمتابعة الاعتقالات السياسية وانتهاكات السلطة بتشييع جثامين الشهداء وبحق المحررين والنشطاء الطلبة في جامعات الضفة.