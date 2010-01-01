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الاحتلال يحكم بسجن مواطن من غزة 6 سنوات

الأحد 19 ديسمبر 2021 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحكم بسجن مواطن من غزة 6 سنوات



غزة/ سما /

 قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، بالسجن على الفلسطيني عبدالله شاكر الدغمة (39 عامًا)، من سكان رفح جنوب قطاع غزة، بالسجن 6 سنوات بتهمة المشاركة في عملية أدت لمقتل جنديين على حدود خانيونس عام 2010.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإنه تم إدانة الدغمة بـ “التآمر لتنفيذ هجوم” و”إدارة خلية إرهابية”، مشيرةً إلى أنه توصل لصفقة “إقرار بالذنب” تضمّنت عدم تحميله المسؤولية المباشرة عن العملية، والضلوع فقط بالتخطيط لها دون المشاركة فيها.

وكان “الشاباك” زعم في أغسطس/ آب من العام الماضي أنه اعتقل الدغمة لمسؤوليته عن العملية، مشيرًا حينها إلى أن الدغمة كان ناشطًا في كتائب الأقصى عام 2008، وخطط حينها للعملية. وفي مارس/ آذار 2010، اتفق الدغمة مع ناشط آخر، على ضم ناشط ثالث لتنفيذ الهجوم، وهو “بسام الدغمة” الذي استشهد في عملية لاحقة.

ووفقًا لمصادر فلسطينية حينها، فإن الدغمة اعتقل بداية شهر يوليو/ تموز العام الماضي لدى مروره على حاجز بيت حانون “إيرز” متجهًا لأحد المستشفيات في الداخل للتبرع بالنخاع الشوكي لشقيقه المريض.

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